Sei giocatori innel 2022. Di questi, tre ancora in bilico, probabilmente agli ultimi mesi in bianconero. Sono tutte da definire le situazioni di Mattia, Federicoe Mattia. Secondo Tuttosport, è tutto ancora aperto e ogni eventuale trattativa sarà indirizzata in un senso o nell'altro in base al rendimento di questi mesi. Dato il contesto in generale, gli eventuali rinnovi potrebbero inoltre essere ridotti a cifre d'ingaggio rispetto alle attuali.