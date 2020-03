La stagione fatica ad andare avanti, ma il mercato è sempre in allerta, anche se l'emergenza sta bloccando il campionato. Come riportato sul sito Transfermarket, ci sono tre giocatori della Juventus che in questo campionato sono cresciuti di valore: la squadra non girerà ancora a memoria come vorrebbe Sarri, ma Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Merih Demiral sono comunque riusciti ad alzare il proprio valore di mercato. Per Dybala, aumento di 5 milioni, con l'argentino che tocca così quota 90: dieci milioni in più, invece, per il turco e l'uruguaiano. Demiral arriva a 30 milioni, mentre Bentancur 50.