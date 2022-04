Domani sera la Juventus scenderà in campo contro la Fiorentina per giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ci saranno però tre giocatori che in caso di ammonizione salteranno l'eventuale finale. Si tratterebbe di Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Dovranno prestar particolare attenzione altrimenti in caso di raggiungimento della finale in programma l'undici maggio dovranno scontare la squalifica e non potranno essere in campo.