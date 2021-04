Tutto in 5 giornate, con lo spauracchio di non centrare la Champions League. La Juventus si giocherà l’accesso alla massima competizione europea all’ultimo respiro, affrontando due partite in casa (scontri diretti contro Milan e Inter) e tre in trasferta (Udinese, Sassuolo e Bologna). Qui scatta l’allarme: come racconta il Corriere dello Sport, il rendimento fuori casa dei bianconeri è il peggiore delle prime dei del campionato. 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, tendenza da invertire definitivamente.