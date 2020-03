La Juventus guarda anche alla prossima stagione e si trova a fare i conti con i rinnovi di contratto. Sono due i giocatori in scadenza al prossimo giugno, sui quali il club vorrebbe ancora puntare dalla prossima stagione: come riporta Il Corriere dello Sport, per Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon saranno settimane importanti, perché ogni giorno potrebbe essere buono per apporre l'ultima - forse - firma della loro carriera. Altro capitolo, invece, riguarda Matuidi: per il francese è scattato il rinnovo di un anno, ma il club vuole tutelarsi in vista del 2021. Attenzione, però, perché il rinnovo non esclude la cessione.