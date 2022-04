Tornare subito in vetta. Questo l'obiettivo della Juventus, che programma una nuova scalata, in Italia e in Europa. E che passa, inevitabilmente, dal mercato: l’estate non sarà una caccia al talento con spese milionarie, visto quando già accaduto a gennaio con Vlahovic, ma sarà ricostruzione, in tutti i reparti, tra occasioni, giovani e nuovi volti. In attacco non ci sarà più Dybala, c'è il dubbio Morata e anche il rebus Kean, oltre a un Kaio Jorge che arriverà solo a stagione avanzata. Il candidato principale lì davanti è Nicolò Zaniolo, che però avanza con tre grossi dubbi: il costo, visto che la Roma chiederà almeno 50 milioni e non sarà semplice costruire una formula con prestito+riscatto; poi la tenuta fisica; e la compatibilità con Chiesa e Vlahovic. Ecco perché Giacomo Raspadori resta in cima alla lista. Ma la Juve cerca anche in mezzo e oltre a Frattesi, guarda ad altri colpi, perché ne servirà uno di spessore: una mezzala che sappia attaccare la porta e fare gol. In questo senso Renato Sanches è un candidato, mentre Pogba resta affascinante per molti motivi. Come riporta la Gazzetta, poi, se partisse qualcuno il nome di Paredes sarebbe da tenere presente.