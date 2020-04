Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus sta pensando a una serie di contropartite per arrivare a Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli su cui sono calate le attenzioni di Paratici nelle ultime giornate. Per provare a convincere i partenopei alla cessione, infatti, la società bianconera potrebbe optare per uno scambio, anche in luce del mercato che risentirà dell'emergenza coronavirus. I nomi in ballo sono quelli di Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero, di ritorno dal prestito al Genoa.