Ora Paredes, poi altri tre. Fabio Paratici lavora su tre nomi, tutti italiani: Sandro Tonali (Brescia), Federico Chiesa (Fiorentina) e Nicolò Zaniolo (Roma). Nessuno dei tre per gennaio, ma tutti e tre per l'estate, con il prossimo mese come quello decisivo in vista del futuro. Come scrive Tuttosport, proseguono i contatti con il presidente Massimo Cellino per Tonali. La Juve fa sul serio e a inizio 2020 proverà ad anticipare i tempi tutti, ma l'asta sarà ricca.