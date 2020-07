Non solo mercato nel mare dei top player, la Juventus pensa anche a quello dei giovani di proprietà. Per esempio, al futuro di Grigoris Kastanos, centrocampista 22ennne in prestito al Pescara fino al termine della stagione. Come riporta TuttoC.com, il ragazzo cipriota è seguito da ben tre club: Vicenza e Reggina, neopromosse in Serie B, e Palermo, che è appena tornato in Serie C.