Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. L'attaccante argentino ha attirato su di sé l'interesse di molti club. Stando alle indiscrezioni riportate da Fichajes.net la Joya piacerebbe molto all'Arsenal in Premier League mentre in Italia interesse di Milan e Roma. Solo in futuro si saprà cosa sceglierà l'argentino.