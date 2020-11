Stando a quanto racconta il quotidiano catalano Sport, la Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per Memphis Depay, attaccante del Lione a lungo corteggiato dal Barcellona in estate. La concorrenza italiana non si ferma ai bianconeri, perché si estende anche a Milan e Roma, tutte interessate all’olandese. Alla luce del grave infortunio di Ansu Fati, il club blaugrana potrebbe già tornare alla carica a gennaio, facendo leva sulla sua imminente scadenza del contratto (2021), anche se l’ostacolo principale è rappresentato dal presidente Aulas: il numero uno dell’OL vorrebbe trattenere Depay fino al termine della stagione, per aiutare la squadra ad affrontare il cammino in Champions League.