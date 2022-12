Come racconta Tuttosport, ad avere buone probabilità di partire - ma solo in prestito - sono invece alcuni giovani, anche se è verosimile che nessuno lasci Torino prima delle fasi finali del mercato, in modo da avere più chiara possibile la situazione degli infortunati. La Sampdoria per esempio continua a spingere pere ci sono buone possibilità che la Juve conceda il talento argentino, per permettergli di trovare spazi maggiori. Possibile approdo nella Genova rossoblù, invece, per. Molte richieste in Serie B anche per Tommaso, con il Brescia in prima fila. Difficile, però, che partano tutti e tre, specialmente se non dovesse arrivare un esterno destro.