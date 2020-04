Calciomercato.com analizza la situazione di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che interessa alla Juventus. "Arrivare a 100 milioni cash sarà difficile per non dire quasi impossibile, non solo in casa Juve ma per qualunque club - scrive il portale -. Ecco perché si sta concretizzando sempre più la consapevolezza che tra i bianconeri e le rivali, ad oggi Real e Psg per l'appunto, alla fine potrà spuntarla chi riuscirà a mettere sul piatto le contropartite migliori". Per ciò che riguarda la Juve i nomi che sono circolati per uno scambio con lo United sono quelli di Douglas Costa e Aaron Ramsey.