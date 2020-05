Il futuro alla Juventus di Miralem Pjanic è sempre più in dubbio. Secondo quanto riporta Sky Sport, il bosniaco sta guardando al suo futuro, che sembra essere sempre più lontano da Torino. Il Barcellona è alla finestra e per Pjanic questi potrebbero essere gli ultimi mesi in bianconero. Lo stesso potrebbe spettare anche a Gonzalo Higuain, ritornato finalmente in campo, ma per niente certo della permanenza, al pari di Adrien Rabiot: per entrambi, la gestione dei malcontenti durante il lockdown potrebbe aver inciso per una decisione in tal senso.