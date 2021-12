Qualche giorno per staccare. Per ricaricare le batterie, sciogliere i muscoli e sgombrare la mente. In vista del tour de force di gennaio e febbraio. Tre calciatori bianconeri, dopo la partita contro il Cagliari, sono partiti insieme in vacanza, con familiari e amici. Si tratta diche passeranno questi giorni di vacanza a Dubai, come testimoniano le foto da loro condivise sui social.