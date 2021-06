L’ipotesi di un aumento di capitale per la Juventus sta diventando sempre più concreta. Una notizia che circola ormai da qualche giorno e che ha trovato conferme su Il Sole 24 Ore. Inoltre, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, ci sarebbero alcune grandi banche al lavoro per l’operazione, che porterà tra i 350 e i 400 milioni di euro nelle casse della Juve.



Il pool di istituti di credito coinvolti nell’operazione - si legge - vedrebbe la partecipazione di primari istituti italiani quali Mediobanca, Unicredit e Banca Imi (specialist della Juventus in borsa e appartenente al gruppo IntesaSanPaolo). Un secondo capitolo per Mediobanca e Unicredit, che insieme a Goldman Sachs e BNP Paribas avevano fatto parte del consorzio di banche che aveva organizzato l’aumento di capitale del 2019, da 300 milioni di euro.