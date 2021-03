Dunque, da chi si riparte? Dal video dell'allenamento di oggi , dove Rodrigo- che si è detto felice di essere tornato - è apparso già in discreta forma. Dal gruppo, sorridente, e carico verso l'impresa: perché i primi a crederci sono proprio loro. Loro che hanno messo nel mirino, domenica, ildi Pippo. Primo obiettivo: arrivare alla sosta senza fiatone. E senza brutte sorprese.Ci arriverà in scioltezza proprio il centrocampista uruguaiano, oggi negativo finalmente al covid. Si è allenato, sta bene e verosimilmente sarà convocato: non giocherà con il, ma potrà essere un'arma dalla panchina. In panchina ci sarà pure, che sta smaltendo qualche problema e che darà ancora modo adi giocare da terzino.Poi? Nessuna novità sul fronte Paulo: è ancora fuori, rientrerà solo dopo la sosta. Quando ci sarà da correre per gli ultimi obiettivi e per un futuro a tinte bianche e nere.