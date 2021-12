Esattamente tre anni fa, ultima stagione del primo Allegri, la Juventus affrontava la Sampdoria in un match dell'ora di pranzo all'Allianz Stadium. Arrivò una vittoria non troppo agevole per i bianconeri,che Saponara si vide annullare per un suo fuorigioco in partenza. Era il 29 dicembre 2018 e la Juve chiudeva il suo anno solare col platonico titolo di campione d'inverno poi confermato a fine stagione con quello di campione d'Italia.