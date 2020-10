Ormai è un ex giocatore della Juventus e sta svernando in MLS nell'Inter Miami, ma tre anni fa Gonzalo Higuain faceva esplodere di gioia i tifosi juventini segnando la doppietta decisiva per battere il Milan allo stadio Meazza nell'11^ giornata della Serie A 2017-2018. Il Pipita sfoggiò il suo repertorio fatto di finte di corpo, tiro poderoso e senso del gol. Rivivete quelle giocate e quelle esultanze piene e focose tipiche di Higuain, grazie al video "Goal of the Day" pubblicato dalla Juve sui suoi canali social ufficiali.