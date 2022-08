. Tre anni fa esatti Adrienesordiva ufficialmente con la maglia della. Era la prima giornata di Serie A, e la squadra di Maurizioera impegnata allo Stadio Tardini contro il, in un match che avrebbe poi vinto per 1 a 0 grazie a una rete al 21' del capitano Giorgio Chiellini. Il resto è storia., tra il mondo bianconero e il centrocampista ex, un giocatore in cui i tifosi - ma anche la società, considerando il suo ingaggio da top player, 7 milioni a stagione - avevano riposto molte speranze, forse scambiandolo, per citare The Athletic, "per un mix tra Pogba, Vidal e Marchisio".- Classe 1995, nome fisso nella Nazionale francese, da quel 24 agosto 2019 ad oggi Rabiot è sceso in campo percon la maglia della Juve (l'ultima giusto lunedì sera contro la, quando si è anche visto annullare una rete per fuorigioco di Dusan Vlahovic): 37, 47 e 45 i numeri delle suenegli ultimi tre anni, in gran parte da titolare, numeri che parlano di un profilo sul quale la Juve, nonostante tutto, ha sempre fatto molto affidamento, tanto con Maurizioe Andreaquanto con Massimiliano. 6 le reti e 8 gli assist al suo attivo in tutte le competizioni, dati che - insieme alla media di soli 1.02 tiri ogni 90 minuti, di cui 0.28 nello specchio di porta - denotano di contro uno: motivo - tra gli altri - per cui il francese è spesso finito nel mirino dei tifosi, che non gli hanno mai risparmiato critiche anche feroci. Effettivamente alla Juve Rabiot non ha mai brillato, complice forse anche un contesto generale con più ombre che luci. Le sue, però, potrebbero almeno in parte riscattarlo, se è vero che nella scorsa stagione - stando ai dati StatsBomb - ha contribuito con la sua azione alla media didalla squadra (meglio del 95% dei pariruolo in Serie A) e ha vinto una media dia partita, facendosi valere soprattutto nei duelli aerei.- Comunque sia come dicevamo, per una ragione o per l'altra,, che contano sulle dita di una mano le occasioni in cui hanno esultato per la sua presenza in squadra e che solo pochi giorni fa erano pronti a "festeggiare" per il suo addio. A un anno dalla scadenza di contratto, infatti, la sua cessione alsembrava davvero cosa fatta, manna per le casse del club e preludio a un nuovo innesto nel reparto, finché le richieste della madre e agente- figura persino più invisa di lui al popolo bianconero - non hanno fatto saltare il banco. A una settimana dalla chiusura del mercato, quindi, la storia sembra destinata a continuare, che piaccia o meno.. Salvo clamorosi colpi di scena, poi, a giugno 2023 sarà addio, questa volta per davvero.