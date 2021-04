Quale futuro per Mattia Perin? Ancora regna l’incertezza sul portiere del Genoa, che stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport non vorrebbe esercitare il diritto di riscatto di 10 milioni di euro in favore della Juventus, ma chiedere un nuovo prestito. In alternativa si potrebbero aprire due strade per l’estremo difensore di proprietà della Vecchia Signora: tornare alla base per fare il secondo di Szczesny qualora Buffon dovesse dire addio, oppure finire sul mercato con l’Atalanta interessata nel caso di cessione di Gollini.