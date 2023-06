Chi parte in casa Juve? Oltre agli esuberi - come Arthur, Denis Zakaria, Weston McKennie e altri - oltre ai giovani tentati dal mercato - Samuel Iling-Junior o Matias Soulé - oltre ai giocatori che la dirigenza saluterebbe volentieri - Alex Sandro o Leonardo Bonucci - la sensazione è che i bianconeri possano salutare un big, compiendo un sacrificio importante per esigenze di bilancio. E poi ci sono i big, almeno uno sembra proprio possa essere sacrificato in casa Juve. I primi nomi sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma da qualche giorno si parla anche della possibile uscita di Gleison. Arrivato un anno fa da miglior difensore della Serie A con il Toro, è stato confermato nella top 11 del campionato anche con la Juve, e piace a molti.– Lo vuole il Tottenham, ma c'è anche il Manchester United a caccia di un centrale forte sfuggito Kim, oltre ad Aston Villa e Chelsea. E la Juve? Attende che arrivi un'offerta concreta, vera, non inferiore ai 60 milioni. La sensazione è che il primo che porterà l'offerta giusta sarà il big sacrificato. Infatti, la dirigenza continua a scandagliare il mercato dei difensori centrali, con un occhio di riguardo a mancini o a chi è abituato a giocare sul centrosinistra:. Nomi in caso di addio, per farsi trovare sempre pronti.