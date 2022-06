La Juventus resta sempre attiva sul mercato, nel tentativo di completare l'organico prima dell'inizio del nuovo campionato che, prenderà il via insolitamente prima di ferragosto, in virtù dei Mondiali invernali in programma in Qatar. A tenere banco però è anche il tema cessioni e una potrebbe essere definita nelle prossime ore. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, sarebbe in stato avanzato la trattativa che potrebbe portare il giovane esterno Alessando Di Pardo al Cagliari, con i sardi che sono intenzionati ad affondare sull'acceleratore.