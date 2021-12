La Juventus potrebbe cedere Dejan Kulusevski, in quanto giocatore non perfettamente integrato nei meccanismi della squadra bianconera ma che al contempo ha un gran potenziale. Per cui si può monetizzare più che con altri elementi della rosa, per poter così puntare ad acquistare qualcuno sul mercato. Secondo Leggo,La contrattazione può andare avanti durante il mese di gennaio, e portare Allegri a perdere un giocatore arrivato due anni fa come un prospetto importante.