Se il mercato della prima squadra è rallentato, la Juventus invece lavora forte sul fronte giovani. In un mercato così complesso i bianconeri si muovono quindi sui talenti che verranno, da Rovella a tutti gli altri. Fabio Paratici e Cherubini ora hanno messo nel mirino un altro nome: la Juve ha fatto una prima offerta per Liberato Cacace. Di chi si tratta? E' un terzino sinistro italo-neozelandese, un classe 2000 che gioca nel St. Truiden in Belgio. Un laterale mancino di cui si parla molto bene in prospettiva.



L'IDEA - Il club di appartenenza, infatti, vorrebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro per privarsi di lui, con la Juve che lo valuta e vede in lui gran potenziale. Come riporta calciomercato.com, lo vorrebbe prendere subito come operazione per l'Under 23, portando poi Liberato ad allenarsi in prima squadra e successivamente a giocare. L'alternativa? Una sinergia con altro club italiano, come si sta provando a fare per Reynolds col Benevento. Juve al lavoro.