Osservatori, contatti diretti, trattativa avviata. Come riportato da Calciomercato.com, tra la Juve e il difensore classe 2001 Benoit Badiashile ormai la tavola è imbandita, e c'è pure chi è pronto a dare il via al lauto pasto. L'intesa tra i bianconeri e il giocatore è ormai stata raggiunta, serve però una quadra con il Monaco che ancora non c'è: la richiesta è stata fissata ben oltre quota 30 milioni di euro, prezzo che dalla Continassa vogliono provare ad abbattere. Intanto, però, si continuano a valutare le possibili alternative, con la consapevolezza che un colpo in difesa è più che mai necessario.