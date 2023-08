Ora avanza. Leonardoall'Union Berlino, l'affare prosegue: sì, perché il difensore in uscita dalla Juventus ha già dato apertura al club tedesco e i contatti ci sono ancora. Colloqui continui per trovare un'intesa che giorno dopo giorno si avvicina sempre di più. La trattativa è in fase avanzata, da entrambe le parti c'è fiducia e ottimismo per chiudere l'affare e la prossima potrebbe essere la settimana chiave per il suo futuro. Separato in casa, l'Union Berlino si è mosso con convinzione per lui, anche per regalargli un anno di alto livello come nelle sue aspettative e speranze. Così si è aperta una trattativa che sta procedendo bene e a oggi ci sono ipotesi concrete di vedere Bonucci in Bundesliga.