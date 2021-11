Lazio-Juventus è oggi alle 18 la partita che segna il ritorno al calcio giocato dei bianconeri dopo la sosta per le nazionali. Un match che vuol dire anche Sarri contro Allegri. E nel suo box sulla sinistra della prima pagina, la Gazzetta dello Sport (che apre con Conte in vista di Inter-Napoli di domani sera) parla proprio di "Trappola Sarri" per la Juve. Il Corriere dello Sport apre con "All'ultimo graffio" mentre Tuttosport, concentrandosi più che altro sulla grande assenza con cui ha a che fare Allegri, titola "Tormento Dybala".