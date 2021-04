Un conto è il paragone tra giocatori, un contro l’accostamento per un gesto tecnico simile. E quel gol ‘alla del Piero’ siglato da Hamed Junior Traorè contro l’Inter è stato visto e rivisto da tutti. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, in pole per il centrocampista del Sassuolo c’è la Juventus, che ha una prelazione di 18 milioni di euro sul classe 2000 che attualmente è ancora di proprietà dell’Empoli. Inoltre, il club neroverde vanta un obbligo di riscatto a fine stagione.