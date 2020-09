1









Dopo l'infezione a un dito del piede destro dei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo è tornato. Questa è la notizia già trapelata dagli ambienti della nazionale portoghese in vista della partita in programma martedì contro la Svezia. E ora è lo stesso CR7 a darne conferma sui social. Questo pomeriggio infatti Ronaldo ha pubblicato cinque foto che lo vedono in azione palla al piede nell'allenamento coi compagni del Portogallo, con il messaggio "Felice di essere tornato". Ieri il giocatore ha assistito dagli spalti alla vittoria per 4-1 contro la Croazia, e durante la partita la sorella maggiore Elma gli ha dedicato un post di incoraggiamento. Ora rieccolo.