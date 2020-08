La pista che può riportare Paul Pogba alla Juventus si è raffreddata, ma mai tramonta. I bianconeri ci credono eccome, ci sperano. Se i due club dovessero trovare l'accordo poi servirà un sacrificio del giocatore per ridursi l'ingaggio, ma a spaventare - e non poco - è la richiesta del Manchester United: i Red Devils infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, vogliono 100 milioni per far partire il centrocampista francese. Una cifra monstre alla quale è impossibile arrivare, soprattutto di questi tempi.