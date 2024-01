Jadon, esterno offensivo classe 2000 in rottura con ilera stato accostato anche allanegli ultimi mesi. Stando a quanto riferisce SportMediaset il giocatore ed il club di Premier League hanno raggiunto l'accordo con il, che avrà Sancho in prestito secco fino a fine stagione. Un ritorno che sarà reso ufficiale dai due club nelle prossime ore. Niente Juventus quindi per il giovane talento.