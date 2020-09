Marco Verratti e un futuro in Italia? Da quanto arriva dalla TV del Paris Saint Germain, sembra molto difficile che il 'Gufetto' lasci la capitale francese: "Essere entrato nella top-5 dei giocatori con più presenze nel PSG significa molto, è bellissimo. Significa che abbiamo passato molti anni insieme e abbiamo vinto tanti titoli. E poi ho solo 27 anni, sono ancora giovane, quindi spero di giocare ancora e vincere ancora. Non me lo aspettavo quando sono arrivato qui, è fantastico. Voglio restare ancora a lungo, sarebbe meraviglioso essere il calciatore con più presenze nella storia. Amo questo club, lo adoro. Mi ha fatto crescere, mi ha introdotto al calcio vero, mi ha dato tutto. Mi ha permesso di giocare grandi partite, di crescere insieme a grandi giocatori. Sono felice".