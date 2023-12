Arkadiuszha recentemente raggiunto un traguardo significativo, disputando la sua 200ª partita nei maggiori cinque campionati europei. Di queste, ben 43 sono state giocate indossando la maglia della Juventus. Questo pone in evidenza la lunga e variegata carriera del calciatore polacco attraverso diverse realtà calcistiche di prestigio in Europa. La sua esperienza in bianconero, seppur recente, ha contribuito a consolidare il suo percorso nel calcio di alto livello, rappresentando un tassello importante nella sua carriera che continua a evolversi attraverso nuove sfide e traguardi.