Mercoledì 14 luglio comincerà ufficialmente l'eraalla Continassa. I calciatori bianconeri si ritroveranno nel centro d'allenamento torinese per preparare la nuova stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese avrà a disposizione: Arthur, Frabotta, Dybala, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Perin, Luca Pellegrini e Pjaca, oltre ad alcuni giovani dell'Under 23 come Dragusin, Felix Correia e Fagioli.I giocatori impegnati agli Europei e in Copa America arriveranno invece nei giorni seguenti. La Juve non ha in programma una tournée in giro per il mondo, ma resterà alla Continassa e il 31 luglio disputerà la prima amichevole del nuovo ciclo contro il Monza.