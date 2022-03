Dal sito ufficiale della Juventus:



"Sono stati giorni speciali per il mondo bianconero: ieri, per esempio, per la prima volta da molto tempo, l’Allianz Stadium aveva una capienza del 75%, con tanti tifosi insieme a cantare ed esultare per il gol di Morata in Juve-Spezia. Non è questo un esempio casuale, perché fra gli spettatori allo stadio c’erano anche i 27 allenatori provenienti da 12 Juventus Academy di tutto il mondo, a Torino per la Juventus Academy Coaches Clinic 2022.

E anche questo è stato un gradito ritorno, perché l’iniziativa è ripartita, dopo due anni di stop: dal 3 al 7 marzo i tecnici delle Accademie bianconere hanno visitato le strutture dove, ogni giorno, si allenano le giovanili bianconere, andando alla scoperta delle attività, di campo e non solo, che contribuiscono a creare e consolidare il modello educativo e sportivo del Settore Giovanile della Juventus. Il seminario ha permesso loro di andare in profondità su temi atletici, tecnici, ma anche sociopsicopedagogica.



Ciliegine sulla torta, la visita all’Allianz Stadium e il momento di “Match Observation”: la partita, appunto, contro lo Spezia, domenica pomeriggio.



Come si diceva, hanno partecipato 27 tecnici, provenienti dalle Juventus Academy di Spagna, Ungheria, Polonia, Arabia Saudita, Cipro, Belgio, Inghilterra, Galles, Svizzera, Grecia".