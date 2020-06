“Cosa altro può fare? Da solo il mio tesoro non fa miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non potevi fare”, con queste parole Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha aperto ufficialmente una crisi nel rapporto tra CR7 e Maurizio Sarri. Due sconfitte in due finali con la Juve per il tecnico così come per Ronaldo, che arrivava da 10 vittorie consecutive all’ultimo atto compreso Real e Portogallo.



Le partite con Milan e Napoli hanno messo in luce una problema: gli allenamenti a cui si è sottoposto Cristiano nei due mesi senza calcio non sono bastati per farlo rientrare nelle stesse condizioni in cui aveva lasciato. C’è da aspettarsi una nuova rinascita di Ronaldo, come successo dopo il novembre nero. Ci sono sedici partite potenziali da giocare, il tempo per riprendersi c’è.



Quello che spaventa, in casa Juve, è l’espressione che aveva CR7 al termine della gara col Napoli e il rifiuto ad assecondare alcune richieste di Sarri, come quella di giocare da punta, come fatto col Milan ma non con gli azzurri. Anche per questo, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, torna nei pensieri della Juve Allegri. L’ex tecnico è ancora sotto contratto, fino a fine giugno: qualora la situazione peggiorasse, la tentazione potrebbe essere quella di richiamarlo e bloccare il suo passaggio al PSG.