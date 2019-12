Maurizio Sarri saluta il 2019 forte di aver consacrato il proprio status tra i top manager del calcio europeo. Non solo per la vittoria in Europa League con il Chelsea, ma anche per questa prima metà di stagione con la Juventus. Il tecnico toscano, infatti, ha fatto registrare una media punti di 2,4 a partita (in tutte le competizioni). Una media invidiabile, che solo Allegri nel corso della passata stagione è riuscito a superare, arrivando a chiudere con 2,6 punti per gara.