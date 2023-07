Giusto ieri sera, nel fare il punto della situazione , si rifletteva sul fatto che, almeno fino all'esclusione di Leonardo, in casasi era parlato ben poco dellain chiave mercato. E a quanto pare dietro a questo "silenzio" c'era una ragione ben precisa.: sono loro i giocatori che la prossima stagione comporranno la linea arretrata della Vecchia Signora, come elencato in conferenza stampa da Cristianoassicurando che ormai il reparto dovrebbe già essere a posto con i sei elementi citati. Anzi, "qualcuno potrebbe uscire", ha aggiunto il nuovo Football Director, riferendosi probabilmente ad Alex Sandro e/o Rugani - mai considerati incedibili, anzi... - se non addirittura al brasiliano ex Torino, indicato da settimane tra i possibili partenti in caso di offerta irrinunciabile.- E se a fare notizia, in questo senso, è anche la "conferma" di De Winter, classe 2003 reduce dal prestito dall', ormai scontato agli occhi del ds è anche l'addio di Bonucci, per il quale "si sta trattando con altri club" senza che però, almeno per ora, si sia trovata una possibile destinazione "che gli aggrada", ovvero adatta alle sue esigenze. Ci sono "rottura e continuità", insomma, alla base della difesa bianconera del prossimo futuro. Con un elemento di novità, rappresentato dal sempre più probabile ingresso di un nuovo elemento di talento e sicura prospettiva come il 20enne belga, già forte di un'esperienza in Serie A. Sempre, naturalmente, che il mercato non sparigli ancora le carte messe così ordinatamente in tavola...