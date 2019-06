"Chiellini mi aspetta", ha confessato qualche giorno fa Cristian Romero, confermando un futuro che sarà a tinte bianconere. Non dalla prossima stagione però: la Juventus sta per chiudere con il Genoa l'acquisto a titolo definitivo del difensore argentino, che però rimarrà in prestito ai rossoblù. Tutti d'accordo, da Paratici a Preziosi, con il classe '98 che avrà la possibilità di crescere ancora a Marassi. Il colpo giovane per la difesa di Maurizio Sarri sarà invece Merih Demiral, coetaneo di Romero giudicato già "pronto" per il salto in una big.