Non solo rimettere assieme i pezzi di un vaso che contro l’Inter è crollato, perché Pirlo, contro il Napoli, dovrà continuare a gestire una squadra falcidiata dalle positività al Covid-19 e dagli infortuni. Come scrive Tuttosport, difficilmente saranno a disposizione Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, che aspettano ancora il tampone negativo. Se tra oggi e domani qualcuno di loro si dovesse negativizzare, difficilmente verrebbe schierato titolare in Supercoppa, essendo fermi da circa due settimana. Assente ancora Dybala, che rientrerà a fine mese a causa di una lesione di basso grado al legamento collaterale del ginocchio riportata contro il Sassuolo.