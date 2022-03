Un passo alla volta, come sempre. La Juve aspetta segnali (ulteriori) da Pogba, studia la situazione di Milinkovic Savic, tiene calda la pista Zaniolo. E poi? Poi guarda le occasioni sul mercato, una su tutte quella che porterebbe a Renato Sanches. Ex Golden Boy e super promessa del Portogallo (già campione d'Europa), oggi perno fondamentale del Lille dopo aver patito il salto di categoria al Bayern Monaco. Ecco, adesso Renato sarebbe pronto per una big, di nuovo. E' ancora giovane e può dare tantissimo. ADDIO AL LILLE - La Juve si sente in corsa per il giocatore portoghese: sa che il 24enne è pronto a lasciare il Lille a fine stagione, convinto di meritare qualcosa in più. In Italia è forte la concorrenza del Milan. Quanto serve per strapparlo al club campione di Francia? Una cifra vicina ai 25 milioni di euro, complice anche il contratto in scadenza nel 2023.