Sono previsti a breve nuovi contatti tra la Juventus e il Monaco per provare a definire il trasferimento di Zakaria. La chiusura della trattativa può arrivare nella giornata di lunedì. Come riferisce calciomercato.com, il Monaco ha per ora offerto 13/14 milioni mentre la Juve ne chiede 20. Ancora distanza quindi ma con la volontà comune di trovare un accordo.