Arkadiusz Milik e Raul Jimenez: sono questi, secondo Tuttosport, le ipotesi più concrete per il futuro numero 9 della Juve da affiancare a Cristiano Ronaldo. Sul polacco, c'è da dire ​che il Napoli al momento aspetta, forte anche della grande concorrenza che c'è per il giocatore. Oltre ai bianconeri, infatti, ci sono anche ​Atletico Madrid, Chelsea, Tottenham, Manchester United e, in ultima, anche l'Arsenal. Il contratto del polacco scade nel 2021 e in questo momento non sembra esserci il rinnovo in vista.