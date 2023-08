Massimiliano Allegri ha provato Iling Junior anche come mezzala nella tournée statunitense, apprezzandone la duttilità. Un punto in più a favore dell'inglese che il tecnico terrebbe volentieri. Come riferisce Tuttosport però, in caso di offerta da 20-25 milioni di euro, la Juve penserebbe alla sua cessione. Al momento, tanti interessamenti ma nessuna offerta concreta.