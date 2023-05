La Juve rischia di trovarsi con almeno 200 milioni in meno di quelli previsti o in gran parte sperati. Una parte di questi (almeno 50) si riferiscono alla mancata qualificazione in Champions che potrebbe arrivare dopo la penalizzazione in classifica. E poi c'è il tema dei giocatori che torneranno dai prestiti. Da Arthur a Zakaria passando per Mckennie e Kulusevski; i loro riscatti sono fissati sommando tra loro le cifre per un totale di 140 milioni, che il club potrebbe quindi non avere visto che a parte Kulusevski, gli altri sono destinati a tornare.