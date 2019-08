A quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve sembra voler fare da sola quello che gli altri non sono riusciti a fare in otto anni: complicarsi la vita.



FABIO E BEPPE - Se dal punto di vista tecnico la polmonite che ha colpito Sarri lo ha portato a saltare un gran numero di sedute di allenamento e gli precluderà la partecipazione in panchina per le prime due gare di campionato, dal punto di vista dirigenziale vi sono i problemi riscontrati da Fabio Paratici nel completare - in entrata ed in uscita - la rosa da mettere a disposizione del tecnico toscano. Non sarà quindi un inizio di stagione semplice per la Juve. Se sulla polmonite di Sarri solo i medici ed il tempo possono migliorare la situazione, l’empasse che ha colpito Paratici sembra conseguenza della separazione con Beppe Marotta. Si completavano vicendevolmente mentre ora il dirigente bianconero deve saper mercanteggiare e far quadrare i conti.



ICARDI - A pochi giorni dalla fine del calciomercato resta ancora aperto l’affaire Mauro Icardi. Nonostante il Napoli sembra voler adottare la strategia del disimpegno, alla Juve invece resta ancora da risolvere la grana relativa agli esuberi. Paratici, a Milano proprio per affrontare il problema, vuole ancora provare a strappare l’argentino all’Inter. Un intermediario gradito ad entrambe le parti ha suggerito al responsabile dell’area tecnica della Juve di “liberare” il giocatore. Da parte sua Icardi attende l’incontro a quattr’occhi con Zhang ma il presidente sembra proprio non volerglielo concedere.