La Juventus continua a puntare molto sui giovani visti i risultati ottenuti in questi anni e soprattutto nell'ultima stagione. Per riuscire a portarli in prima squadra diventando una risorsa tecnica e poi eventualmente anche per salutarli, almeno qualcuno dei tanti talenti bianconeri generando così ricche plusvalenze. Come riferisce. Non perché il club non creda nei margini di crescita dell'argentino ma per questioni di bilancio, che impongono delle riflessioni.Il classe 2003 fa gola a mezza Europa, comprese ovviamente alcune squadre italiane come Monza ed Empoli che si sono fatte avanti. Chi ci sta provando più concretamente è però i. Il club olandese, fresco vincitore del campionato vuole rafforzare la squadra attraverso gli introiti della Champions League.La Juve spera di raccogliere una proposta superiore ai 20 milioni di euro ma la trattativa può imbastirsi anche per cifre inferiori. Soulé apre all'addio perché vuole confrontarsi con il grande calcio in maniera sempre più continuativa, e forse a Torino non potrebbe farlo il prossimo anno.