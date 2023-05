Per l'ennesima volta Allegri si troverà contro una squadra spagnola. In tutta la carriera, è successo addirittura 34 volte tra Juve e Milan. In bianconero, il bilancio è in parità con 8 vittorie e 8 sconfitte anche se non si possono dimenticare i dolorosi ko in finale di Champions contro Barcellona e Real Madrid. Questa sera con il Siviglia un altro capitolo e il tecnico spera di andare in positivo nel bilancio complessivo dopo queste due gare.