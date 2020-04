3









La Juve è a caccia di un centravanti. Un attaccante pronto a trasformare in gol le tante occasioni che creano gli esterni bianconeri. Ecco che allora non c'è sul taccuino di Fabio Paratici solamente il nome dell'ex attaccante dell'inter, Mauro Icardi, ma anche quello in un attaccante che in questo periodo sta andando molto di moda dalla parti di Torino: Gabriel Jesus. Il brasiliano piace e tanto, pupillo da tempo di Fabio Paratici. Nella lista dei 'desideri' è tornato così di grande attualità il nome dei Gabriel Jesus, pur restando vincolato alle vicende legali del Manchester City. Ecco perchè, l'attaccante del Psg, Mauro Icardi rimane sempre l'obiettivo numero uno in casa Juve, ma non è l'unico.



Questa emergenza, lo sappiamo, avrà ripercussioni finanziarie. Ovviamente ne sarà coinvolto anche il mondo del calcio e questo si rispecchierà sopratutto nel calciomercato. Ecco perchè, ad oggi, è impossibile comprendere la valutazione che il City dà al brasiliano. La chiave? Contropartite. Sì, scambi sostanzialmente, ma di alto livello. Così Pep Guardiola potrebbe realizzare il sogno di abbracciare Leonardo Bonucci, ma non solo, anche l'ex Bayern Douglas Costa. Nel 2018 la Juventus rifiutò quasi 80 milioni che il City avrebbe investito per il brasiliano, scelta figlia dell'enorme potenziale di Douglas Costa. I suoi continui, stop, però hanno di fatto dimezzare il suo valore di mercato ma resta comunque una carta da giocare. La Juve inseguiva Gabriel Jesus, già nel 2016 ai tempi del Palmeiras, ma sicuramente adesso è un'altra Juve e non si è di certo dimenticata di Gabriel Jesus.